Município de Sta. Marta de Penaguião consignou a empreitada do Espaço Origem D’Ouro

Foi assinado no dia de ontem, 3 de março de 2021, o auto de consignação da Empreitada Espaço Origem D’Ouro, entre a Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião e a empresa Simplexbuild, Lda, um investimento de 1.480.105,56 euros e com um prazo de execução de 365 dias.

O auto de consignação contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Dr. Luís Machado, da Vice-Presidente, Dra. Sílvia Silva, da Chefe da Divisão de Coordenação Técnica de Planeamento e Gestão Urbana, Dra. Sónia Catarino, bem como do diretor da fiscalização de obra, Eng.º Francisco e do Diretor de Obra, Eng.º José Pedro Magalhães de Barros Pinto.

Estão assim criadas as condições para dar início à obra de construção do Espaço Ex-Libris de Santa Marta de Penaguião e que permitirá ter num só local um serviço de lazer e de conhecimento, com um auditório 4D que levará os visitantes a uma viagem de 1756 até aos dias de hoje, uma cave com uma cápsula do tempo com vinhos de referência e história, bem como uma sala de leitura.