Município de Santa Marta de Penaguião distinguido na Natação

O Município de Santa Marta de Penaguião foi distinguido pela Associação de Natação do Norte de Portugal como “Sócio de Mérito”.

São Sócios de Mérito todos os sócios efetivos ou coletivos da APTN que tenham prestado à Associação serviços relevantes.

Com efeito, ao longo dos últimos anos têm sido várias as ações levadas a cabo pelo Município penaguiense em conjunto com a referida Associação e a Federação Portuguesa de Natação. Entre elas destacam-se uma parceria constante no desenvolvimento e aprendizagem da natação no concelho com a Escola de Natação e a formação para os técnicos municipais das piscinas municipais.

Para além da parte formativa, salientam-se as várias competições nacionais e regionais de natação tais como os Masters de Natação e o Campeonato Regional de Natação no âmbito do Portugal a Nadar que, ano após ano, jovens atletas e atrás deles os seus clubes transformam estes eventos numa excelente jornada desportiva e de convívio entre todos.