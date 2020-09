Município de Santa Marta de Penaguião apoia alunos com fichas e cadernos de atividades

A Câmara Municipal da Santa Marta de Penaguião, à semelhança dos anos anteriores, complementou a oferta dos livros escolares por parte do Governo com a entrega de livros de fichas/cadernos de atividades a todas as crianças do 1.º, 2º e 3º ciclos do Ensino Básico.

“Prepara o teu futuro em Segurança” é o lema do município penaguiense para o arranque deste ano letivo. Como tal, foi ainda entregue a cada aluno do pré-escolar ao 3º ciclo, um lápis, um bloco A5 e um diário do estudante nos quais estão transcritas todas as normas de segurança para combater a COVID-19. Um “miminho” que serve para confortar ao mesmo tempo que relembra a toda a comunidade escolar o quão importante é este combate diário contra a pandemia.