Município de Sabrosa reabre Exposição Locais e Culturas da Viagem de Magalhães

A exposição Locais e Culturas da Viagem de Magalhães, localizada no parque BB King em Sabrosa, reabre hoje ao público e dá a conhecer e experienciar a primeira volta ao mundo, a diversidade cultural das terras aportadas pela Expedição comandada por Fernão de Magalhães, bem como a divulgação do inventário, do território e património do concelho de Sabrosa.

Nesta Exposição, os visitantes poderão mergulhar num espetáculo onde a tecnologia, aliada à arquitetura audiovisual, faz viajar a imaginação e viver, talvez, a mais fantástica e prodigiosa aventura da Humanidade – A primeira viagem de circum-navegação. Aqui, poderá também descobrir, numa lição de história mágica e sensorial, aromas exóticos e territórios longínquos.

Esta ação enquadra-se no projeto “Os locais e culturas da Primeira Viagem de Magalhães” da qual a Câmara Municipal de Sabrosa é promotora, cofinanciada pelo NORTE 2020, no contexto dos apoios do Portugal 2020 e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional de 85%.