Município de Sabrosa promovido na BTL

De 28 de fevereiro a 4 de março o município de Sabrosa marcou presença na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, através do stand do Espaço Miguel Torga e da CIMDOURO, onde, durante este período, promoveu e divulgou a sua oferta cultural e turística.

A participação do Espaço Miguel Torga constituiu-se como uma oportunidade para promover o Espaço, cujo objetivo passa pela salvaguarda e difusão da obra do escritor, nascido em São Martinho de Anta, e ao mesmo tempo divulgar o território e as potencialidades turísticas do concelho de Sabrosa.

O ponto alto desta participação aconteceu na tarde de sexta-feira, onde o concelho esteve representado através dos seus produtos regionais mais significativos, numa ação promocional, realizada com o apoio da Associação Sabrosa Douro XXI, que decorreu no stand da CIMDOURO, que contou com uma prova de vinhos dos associados desta associação, com uma prova de azeites e pasta de azeitona de produtores locais, e com uma degustação de produtos regionais, como a bola de carne, o fumeiro e o pão.

Na ocasião foi também anunciada a edição de 2018 do FLiD – Festival Literário Douro, que acontecerá nos próximos dias 3, 4 e 5 de maio no Espaço Miguel Torga, através de uma apresentação pública pelo Diretor do Espaço, João Luís Sequeira, e pelo programador do evento, Francisco Guedes, que aconteceu no auditório da Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal.

A participação do Espaço Miguel Torga como expositor na BTL desenvolveu-se no âmbito da candidatura Rota Torguiana, com o apoio de fundos comunitários, através do Programa Operacional Regional do Norte – Norte 2020, do Portugal 2020, e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

