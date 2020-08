Município de Sabrosa iniciou a requalificação energética da iluminação pública do concelho

Esta intervenção surge no seguimento da aprovação da candidatura “Norte – 03-1203-FEDER-000278, Requalificação Energética da Iluminação Pública do concelho de Sabrosa”, cujos objetivos, entre outros, passam pela redução de consumo na iluminação pública, permitindo uma poupança na fatura energética do município e a melhoria do parque de luminárias instaladas. Permitirá ainda a diminuição do índice de avarias e a manutenção das mesmas, o fomento da utilização da tecnologia LED, que substituirá as luminárias convencionais existentes, bem como a redução dos impactos da iluminação pública através da diminuição da poluição luminosa, das emissões de CO2, do consumo de energia e aumento da qualidade de vida dos cidadãos proporcionando assim o conforto e a segurança para os residentes das localidades alvo da intervenção, e para os turistas que visitam este concelho.

Esta requalificação incidirá em 30 lugares de diversas freguesias do concelho de Sabrosa, estando prevista a substituição de um total de 2381 luminárias convencionais (vapor de sódio e mercúrio) e uma incidência em cerca de 60% do parque de luminárias existentes na rede de iluminação pública.

O valor total desta intervenção, com designação da operação de candidatura: “Norte – 03-2017-42, Eficiência Energética nas Infraestruturas Públicas da Administração Local” é de 596.080,40€, cofinanciado através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional no valor de 560 234,38€. Prevê-se que a conclusão dos trabalhos ocorra até ao mês de outubro de 2020.