Município de Sabrosa em destaque no Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses em 2019

Segundo o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses (AFMP) de 2019 vários são os aspetos positivos a destacar no que diz respeito aos dados financeiros da Câmara Municipal de Sabrosa.

Segundo este estudo, que avaliou o desempenho dos 308 municípios portugueses, Sabrosa ocupa, neste momento, a liderança partilhada com mais 2 municípios, no indicador de Prazo Médio de Pagamento (PMP), com um prazo de 0 dias, tendo melhorado neste aspeto relativamente ao ano transato, em que este prazo se situava nos 3 dias.

Relativamente ao indicador de Empréstimos do Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas ao Estado (PREDE), o município de Sabrosa, a 31 de dezembro de 2019, não regista qualquer dívida.

Pela segunda vez desde 2010, segundo o estudo apresentado, o município de Sabrosa registou um Resultado Económico positivo, situando-se em 3.074.282 M€, resultando no maior resultado de sempre obtido.

Nota-se assim um destaque pela positiva em 2019 conseguido através da política instituída pelo atual executivo da Câmara Municipal de Sabrosa que diariamente se esforça para garantir boas finanças, através de critérios rígidos e de boas práticas públicas.