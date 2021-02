Município de Sabrosa distribui material informático para garantir acesso ao ensino à distância

O Município de Sabrosa começou hoje a distribuição de tablets, computadores e routers de acesso à internet a 31 alunos do concelho, promovendo desta forma a igualdade nas condições de acesso ao ensino à distância para todos.

Os alunos contemplados foram identificados pelo Agrupamento de Escolas de Sabrosa e são beneficiários do escalão A e B da Ação Social Escolar. Para estes foram disponibilizados, pelo município, 10 computadores, 21 tablets e 11 routers para acesso à internet. Este material foi cedido para o período em que decorre o ensino à distância, medida atualmente em vigor devido à pandemia associada à COVID-19, com o intuito de fornecer aos alunos do concelho de Sabrosa meios para prosseguir com o ensino online.

Além desta medida, o Município de Sabrosa também está a apoiar 28 alunos do concelho com refeições diárias, e a fazer o transporte de 11 alunos do ensino especial, uma vez que, mesmo nesta fase, continuam a precisar de um acompanhamento presencial e mais próximo.