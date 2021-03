Município de Sabrosa distribui mais de 2000 kits de compostagem pela população

Para promover a preservação e proteção do ambiente e promover a eficiência energética e dos recursos, o Município de Sabrosa começou hoje a distribuição domiciliária, no concelho de Sabrosa, de 2003 Kits de Compostagem, sendo cada Kit constituído por um compostor com a capacidade de 310L, um contentor de apoio (deposição e recolha) com a capacidade de 10L, um misturador de resíduos orgânicos e um ativador biológico.

Esta medida está a contemplar toda a população do concelho possuidora de habitação com área cultivável (quintal) ou ajardinada, que permita a instalação destes equipamentos e a reutilização do produto final obtido no solo.

Durante a distribuição destes kits, que continuará nos próximos dias por todo o território sabrosense, está também a decorrer uma ação de sensibilização junto das famílias contempladas com estes equipamentos e de toda a população através da distribuição de panfletos de divulgação e sensibilização com informação sobre o tema, porta-a-porta e em vários locais públicos do concelho.

Com esta iniciativa o Município de Sabrosa pretende também aumentar significativamente a participação da população na separação dos biorresíduos, valorizando-os, diminuindo a deposição em aterro e aumentando a reciclagem. Ao mesmo tempo está também a proporcionar condições para que os cidadãos do concelho possam dar o seu contributo para a sustentabilidade ambiental, facilitando nesta medida essa tarefa e incitando à separação dos biorresíduos bem como à sua reutilização.

Esta iniciativa tem um investimento total de 178 827,73 €, cofinanciados a 85% pelo Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.