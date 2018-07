O Município de Sabrosa, numa estratégia de reforço do envolvimento dos cidadãos nas dinâmicas de governação do concelho, procurando promover uma melhor adequação das políticas municipais às necessidades e aspirações dos cidadãos, decidiu criar um Orçamento Participativo (OP), com uma verba disponível de 40.000,00€, a ser aplicada num projeto das áreas temáticas do turismo, cultura, desporto e ação social.

As propostas terão de ser apresentadas de 14 de julho a 15 de agosto de 2018, e para participar é necessário um registo na plataforma eletrónica, disponível em op.cm-sabrosa.pt, que pode ser também acedida através do site do município em www.sabrosa.pt. Podem participar todos os cidadãos naturais, residentes, trabalhadores ou estudantes de Sabrosa com idade igual ou superior a 16 anos. As propostas serão apresentadas por via eletrónica através da plataforma, podendo ser submetidas presencialmente no Balão Único de Atendimento do Município, que apoiará a submissão assistida das mesmas.

Com a criação deste Orçamento Participativo o Município de Sabrosa espera poder incentivar o diálogo entre eleitos, técnicos municipais, cidadãos e a sociedade civil organizada, na procura das melhores soluções para as necessidades, tendo em conta os recursos disponíveis; Contribuir para a educação cívica, permitindo aos cidadãos integrar as suas preocupações pessoais com o bem comum, compreender a complexidade dos problemas e desenvolver atitudes, competências e práticas de participação; Adequar as políticas públicas municipais às necessidades e expectativas das pessoas, para melhorar a qualidade de vida no concelho; Aumentar a transparência da atividade da autarquia, o nível de responsabilização dos eleitos e da estrutura municipal, contribuindo para reforçar a qualidade da democracia.

A apresentação dos resultados acontecerá entre os dias 23 e 30 de setembro de 2018.

