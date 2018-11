O município de Sabrosa assinalou ontem, dia 6 de novembro, os 182 anos da criação do seu concelho e o consequente Dia do Município. As comemorações, que decorreram ao final da tarde, no auditório municipal, ficaram marcadas pela entrega de 6 medalhas de mérito municipal a algumas das personalidades que, nas mais diversas áreas de atuação, marcaram a história do concelho.

Numa cerimónia plena de simbolismo, e que contou com diversas personalidades, as comemorações iniciaram com uma visita à exposição de fotografia “Sabrosa Antiga” e com a apresentação de um novo vídeo promocional do concelho, denominado “Sabrosa – Da Serra ao Rio”, seguindo-se a participação da Banda de Música de Sabrosa, que apresentou uma marcha de homenagem a Sabrosa, composta pelo falecido maestro Alexandre Fonseca.

O presidente do município de Sabrosa, Domingos Carvas, abriu a sessão solene, agradecendo a presença de todos, sublinhando “o enorme agrado e satisfação pelas comemorações, neste que é também um reencontro com o passado, destacando o papel da administração municipal para o desenvolvimento do concelho, tornando-a mais participada, sendo ela um espaço comum, de todos e para todos.” Referiu ainda que “é com muita honra e orgulho sabrosense que nesta cerimónia homenageamos alguns dos nossos cidadãos e individualidades, que por circunstâncias muito diferentes, sentiram e continuam a sentir Sabrosa como a sua terra, simbolizando nestas medalhas toda a gratidão e justiça que o município lhes reconhece”.

A cerimónia prosseguiu com a entrega das 6 medalhas de mérito municipal aos homenageados, designadamente as medalhas de mérito municipal grau ouro a Maria da Conceição Magalhães Azevedo Coutinho, a António Júlio da Silva Monteiro, a João Manuel Marinho Marques e a Manuel Alfredo de Sousa Castro Marques. Recebeu a medalha de mérito municipal grau prata o cidadão António Pinto Lapa, e a medalha de mérito municipal grau cobre Miguel José Teixeira Serôdio Rodrigues.

A terminar a sessão, a Banda de Música de Sabrosa interpretou a marcha de Sabrosa, seguindo-se o cantar de parabéns com todos os presentes e com o bolo de aniversário a assinalar o 182.º aniversário da criação do concelho.

