Município de Sabrosa comemora hoje 184 anos de existência

O Município de Sabrosa comemora hoje, 6 de novembro, o seu centésimo octogésimo quarto aniversário.

Num ano atípico, marcado pelo atual estado de pandemia em que vivemos, recorrente da existência da COVID-19, e agravado pela inclusão do concelho de Sabrosa no lote dos concelhos de alto risco de transmissão para esta doença, o município vê-se, infelizmente, impossibilitado de comemorar esta data convenientemente, como todo o executivo municipal desejaria fazê-lo e como a data merece ser assinalada. No entanto, de forma a marcar publicamente esta data, o município evoca nesta comunicação todos os quantos, individual ou coletivamente, contribuíram e contribuem para a construção da história deste território.

Concelho desde 6 de novembro 1836, o território sabrosense e as suas gentes têm sido sempre fonte de inspiração constante para escritores, historiadores e outros apaixonados pelo Douro, sendo possível encontrar aqui uma das melhores paisagens de Portugal, que é património mundial da UNESCO, um magnífico cenário e um solo ideal para a qualidade das uvas, das quais são feitos os melhores vinhos do mundo.

Atualmente é uma das principais portas de entrada na magnífica Região Demarcada do Douro, não apenas pela beleza que brota, mas também pelas condições e acessibilidades que soube reclamar e construir, sendo hoje um território de oportunidades e um excelente lugar de conforto para a sua população.

Lembrando o passado e a história, o município encara o futuro com esperança e com a expectativa de ser possível, no próximo ano, retomarmos a uma normalidade há muito ansiada por todos, que permita também a comemoração do seu 185.º aniversário condignamente.