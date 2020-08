Município de Ribeira de Pena reforça abastecimento de água

O Município de Ribeira de Pena instalou dois novos reservatórios de água para consumo, em Lamelas, para reforçar o abastecimento da população no Entroncamento, na Reboriça e na Zona Industrial do Entroncamento.

A autarquia procura, deste modo, suprir a escassez de água e fazer face à interrupção de abastecimento de água.

Assim, preocupado com o bem-estar da população, o executivo Municipal liderado pelo presidente João Noronha, procedeu à substituição do reservatório existente, com capacidade de 30m3, por dois novos reservatórios com capacidade de 50m3 cada, aumentando assim a capacidade de armazenamento e o fornecimento de água para 100m3.

Segundo o executivo, o novo reservatório tem como objetivo melhorar a qualidade da água e fazer face à interrupção do abastecimento de água que se verifica sobretudo no verão cessando assim a necessidade de reabastecimento da mesma.

A aquisição destes reservatórios representa um investimento do Município de cerca de 22 mil euros que vai permitir minimizar as situações de falta de água ligadas ao antigo reservatório que fornecia estas zonas.

Com mais este investimento, a autarquia consolida importantes melhorias no sistema de abastecimento, fornecendo água em quantidade e qualidade satisfatória para a população.