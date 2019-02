Município de Ribeira de Pena promoveu reunião sobre o registo de queimas e queimadas

O Município de Ribeira de Pena promoveu uma reunião de trabalho com várias entidades, no dia 19 de fevereiro, no auditório do Parque Ambiental do Bucheiro, com o objetivo de efetuar um balanço sobre a implementação do registo obrigatório de queimas de amontoados e queimadas extensivas.

Estiveram representadas nesta reunião as seguintes entidades: o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA – GNR), a Guarda Nacional Republicana, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a Associação Florestal de Ribeira de Pena, os Bombeiros Voluntários de Cerva e de Ribeira de Pena, o Conselho Diretivo dos Baldios de Alvadia e as Juntas de Freguesia de Cerva e Limões, Alvadia e Canedo.

Esta iniciativa do executivo municipal visou recolher os contributos das diferentes entidades, com vista a tornar a aplicação da lei mais prática e funcional para a população.

Os ribeirapenenses podem efetuar o registo das queimas de amontoados e queimadas extensivas no edifício dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, na Casa Municipal do Produtor, na Casa da Torre em Cerva e nas Juntas de Freguesia.