Município de Ribeira de Pena entregou bolsas de estudo a 80 estudantes

O Município de Ribeira de Pena procedeu à entrega de bolsas de estudo a 80 estudantes que frequentaram o ensino superior, com aproveitamento, no ano letivo 2018/2019.

Esta medida de apoio às famílias representou um investimento total do Município de 41.615,00€ para vai permitir contribuir na educação e formação dos alunos universitários. Numa altura em que as famílias atravessam grandes dificuldades financeiras, esta bolsa significa uma valiosa ajuda para os agregados familiares suportarem as enormes despesas com que se deparam, nomeadamente com propinas, transporte e alojamento.

O presidente da Câmara Municipal, João Noronha, realçou a importância da qualificação destes jovens ribeirapenenses, aconselhando-os a continuarem a investir na sua educação e formação.

Esta é mais uma das medidas do atual executivo municipal que, desde a sua tomada de posse, em outubro de 2017, envidou esforços para que a regularização deste pagamento fosse sempre efetuada com celeridade.