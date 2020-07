O Município de Ribeira de Pena está a proceder à entrega de cheques referentes ao pagamento da comparticipação de medicamentos.

No total, serão entregues 42 mil euros a 287 beneficiários do Cartão Social Mais, regularizando assim as despesas efetuadas até dezembro de 2019.

Este apoio concedido aos mais desfavorecidos constitui uma ajuda para fazer face às despesas com os medicamentos.