Ribeira de Pena comparticipa vacinas da gripe a munícipes com mais de 65 anos

O Município de Ribeira de Pena aderiu ao Programa “Vacinação SNS Local”, através de uma parceria com a Associação Dignitude. Esta parceria vai permitir à população com 65 anos ou mais, residentes no Concelho de Ribeira de Pena, vacinar-se contra a gripe sazonal de forma gratuita em qualquer farmácia do concelho.

Esta iniciativa, que vigora até 31 de março de 2021, resulta de um protocolo com a associação Dignitude, que vai garantir um serviço de proximidade à população mais idosa e facilitar o acesso à vacinação, evitando deslocações aos centros de saúde e resguardando os mais vulneráveis.

A Câmara Municipal de Ribeira de Pena vai comparticipar o custo da administração da vacina nas duas farmácias do concelho (farmácia Borges de Figueiredo, em Ribeira de Pena e Farmácia de Cerva, em Cerva) a todas as pessoas com mais de 65 anos de forma a proteger os mais vulneráveis com dificuldades de mobilidade.Para beneficiar deste apoio, os munícipes, com idade igual ou superior a 65 anos, devem deslocar-se a uma das farmácias do Concelho, no sentido de proceder à administração da vacina, com marcação prévia, de forma a evitar ajuntamentos.