Município de Ribeira de Pena assinou protocolo de colaboração na criação de gabinete de apoio ao emigrante

Decorreu em Montalegre, no dia 17 de julho, a cerimónia para a assinatura de um protocolo de colaboração relativo à criação de Gabinetes de Apoio aos Emigrantes (GAE) celebrado entre a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas e os Municípios pertencentes à Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIM-AT).

Na sessão, que contou com a presença da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, foi apresentado o Programa de Apoio ao Investimento da Diáspora.

Este acordo de cooperação prevê a formação dos colaboradores ligados ao GAE para aprofundar competências nas áreas económica e empresarial, e ao mesmo tempo melhora a prestação dos serviços atualmente existentes.

Esta estrutura funciona em coordenação com a rede diplomática e consular, assumindo a qualidade de eixo funcional e interativo entre os agentes económicos e representativos do associativismo empresarial da Diáspora, o tecido empresarial nacional e as entidades e os organismos do Estado que, em função da matéria e tutelas, se integram neste ciclo de intervenção. No mesmo sentido, opera em rede com um número crescente de municípios nas vertentes do empreendedorismo e da promoção das potencialidades económicas locais e do desenvolvimento regional.