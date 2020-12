Município de Ribeira de Pena aprovou isenção da derrama

A Assembleia Municipal, realizada no dia 11 de dezembro, aprovou a proposta subscrita pelo Presidente João Noronha de isentar as empresas locais do pagamento da derrama.

O executivo municipal de Ribeira de Pena, num ano marcado pelas dificuldades excecionais vividas particularmente pelo setor privado em consequência da crise da COVID-19, optou por prescindir desta receita, que representa dezenas de milhares de euros para o orçamento municipal, e apoiar a economia local e todas as empresas privadas que exercem a sua atividade no concelho e que contribuem ativamente na criação de emprego e na fixação de população.

Através da isenção do pagamento de derrama, o Município de Ribeira de Pena garante maior liquidez financeira às empresas locais, ajudando-as, assim, a enfrentar as graves dificuldades sentidas em consequência da crise da COVID-19.