Município de Ribeira de Pena apoia início do ano letivo

O Município de Ribeira de Pena, em articulação com o Agrupamento de Escolas de Ribeira de Pena, preparou o ano letivo 2020/2021, para que o retorno das atividades letivas presenciais decorram em condições de segurança e conforto para toda a comunidade escolar.

Neste sentido, de acordo com as orientações da Direção Geral de Saúde e da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), foram tomadas medidas e um conjunto de ações para o Ensino Pré-escolar e 1º Ciclo, com o objetivo de proteger a comunidade escolar e garantir a qualidade de ensino.

A organização dos espaços escolares é fundamental para o bom funcionamento do ensino. Nesse sentido, a equipa municipal multidisciplinar, já existente, foi reforçada com técnicos nas áreas da Educação, Psicologia, Ensino Especial e Ação Social.

A autarquia reforçou também o apoio de recursos humanos, disponibilizando mais funcionários para prestar auxílio nos vários serviços.

Relativamente ao Transporte Escolar, o Município de Ribeira de Pena para dar resposta às alterações da atividade regular das escolas, aumentou a mancha horária, diária e semanal e a capacidade de resposta da rede de transportes escolares. O Município conseguiu assegurar, em tempo útil, todos os horários dos circuitos da rede de transportes escolares ao abrigo das normas impostas pela Direção-Geral de Saúde e pelo Ministério da Educação, em termos de limitações de lotação para os transportes públicos.

Foram realizadas também ações de limpeza, higienização e desinfeção de todos os espaços e superfícies.

Para dar apoio às famílias, o Município irá reembolsar os gastos com a aquisição dos livros de fichas das disciplinas de Português, Matemática, Estudo do Meio e Inglês.

Todas estas medidas representam um grande esforço deste executivo municipal, liderado por João Noronha, para garantir o regresso às aulas em segurança.

É desta forma que o Município de Ribeira de Pena dá as boas-vindas a toda a comunidade educativa.

No entanto, atendendo à incerteza da evolução da pandemia, se necessário serão aplicadas medidas excecionais de organização e funcionamento dos estabelecimentos escolares do concelho.