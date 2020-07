Município de Murça reduz as tarifas no abastecimento de água e saneamento de águas residuais

O Município de Murça, no passado dia 21 de julho, decidiu, em reunião de Câmara, ajustar de forma determinada as tarifas fixas de abastecimento e saneamento de água, dentro das limitações financeiras, formais e legais. Assim, será adotado um tarifário social de ajustamento para os consumidores domésticos e um tarifário especial de apoio à economia local para os consumidores não domésticos.

“Iremos reduzir as tarifas fixas, tendo por base os 10 metros cúbicos de referência, sem impostos, que permita uma faturação igual à que existia antes da entrada do Município de Murça na AdIN”, pode ler-se no comunicado.

“Procuramos gerir os recursos que temos disponíveis para servir a nossa comunidade. Como é propalado, hoje em dia, apesar da situação pandémica que vivemos, a economia não pode nem deve parar. Daí, termos promovido um apoio de 500 euros aos comerciantes e prestadores de serviços do nosso Concelho, já alargado aos serviços de construção civil. Exigimos uma redução de 40%, na tarifa variável do serviço da AdIN aos consumidores não-domésticos com a criação de um novo escalão até 50 metros cúbicos”, declarou o município.