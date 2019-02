Tendo em vista a promoção da atividade física e de uma melhor qualidade de vida, a Câmara Municipal de Murça está a realizar diversas iniciativas que incentivem as pessoas a colocar a saúde e o desporto nas suas prioridades. Para que todos possam estar incluídos, foram criadas iniciativas para todas as idades. Recentemente, estendeu-se o projeto “Seniores Ativos” a todo o Concelho, uma iniciativa que pretende levar a atividade física a todas as pessoas.

Os técnicos de desporto, procuram identificar e caracterizar as necessidades, interesses e hábitos de prática de atividades físicas e desportivas da população, a fim de dar resposta às necessidades e interesses da comunidade nesta área, mas não só. Neste projeto de proximidade, a Câmara Municipal de Murça coloca no terreno, a acompanhar esta iniciativa um técnico de ação social. O objetivo é de ter em simultâneo uma outra resposta aos seniores do Concelho, capaz de acompanhar e dar apoio às diversas situações que possam estar a dificultar o dia a dia de cada um.

A iniciativa “Seniores Ativos”, está direcionada para pessoas com mais de 55 anos, de todas as localidades do Concelho de Murça. Dá também resposta aos utentes do Lar da terceira Idade da Santa Casa da Misericórdia de Murça e do Centro de Apoio ao Idoso de Jou. Decorre de segunda a quinta-feira.