Município de Murça avança com toponímia ao fim de 20 anos

O Município de Murça está a executar a Proposta de Toponímia para a Vila de Murça, elaborada pela comissão de toponímia, que inclui diversos agentes locais e institucionais, com o propósito de harmonizar e normalizar a colocação de placas identificativas dos nomes de ruas e praças.

De referir que este processo teve o seu início há 20 anos atrás, com a constituição de uma Comissão que elaborou uma proposta de Toponímia, tendo na altura sido submetida à Câmara Municipal. Processo que não conheceu mais avanços.

Atualmente, a Toponímia para a Vila de Murça está na fase de execução, após um processo de elaboração de proposta que, utilizou muito do trabalho anteriormente feito. Naturalmente que este processo incluiu a fase de consulta pública com apresentação à população de uma planta de sinalização, com a proposta dos nomes para as diferentes ruas e praças da Vila de Murça. Os munícipes, por sua vez, puderam apresentar sugestões, assim como, alterações e novas propostas, que foram consideradas e incluídas. A proposta final foi aprovada, por unanimidade, em Reunião de Câmara em 04|02|2020.

A população encontra assim uma resposta para anseios e problemas antigos. Esta medida, irá permitir uma maior facilidade na operacionalização dos serviços de segurança e de emergência médica, bem como uma correta distribuição postal, de entrega de correspondência e encomendas, por parte dos correios, transportadoras e outros serviços. Esta é, na verdade, uma necessidade há muito tempo reclamada. Há 20 anos que este processo se vinha arrastando, sem conclusão. Foram muitos os constrangimentos provocados pela falta de identificação das ruas e praças, prejudicando os cidadãos. Há diversas referências de dificuldades e atrasos, por exemplo, na resposta da emergência médica. O INEM viu por diversas vezes o seu trabalho dificultado quando foi solicitado a prestar auxílio na Vila de Murça.

A colocação de placas identificativas, que já está a acontecer, terá como consequência uma designação correta para as diversas artérias da Vila de Murça, com um bom enquadramento visual na arquitetura, e, por fim, permitirá que Murça entre para o mapa toponímico nacional, à semelhança do que acontece com outras localidades do país.

O Município, através do Balcão único, está disponível para prestar toda a informação e esclarecimento necessários, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, ou, através do telefone 250 510 132 e do e-mail: geral@cm-murca.pt , particularmente sobre medidas e soluções acerca de processos de alteração ou atualização de documentos.

Naturalmente que é um trabalho complexo e que pode ao longo da sua execução criar alguns constrangimentos. No entanto, a sua concretização é uma necessidade mais do que defendida pela população.