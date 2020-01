Município de Mondim de Basto vai investir 420 mil euros em luminárias LED

O Município de Mondim de Basto vai avançar com a substituição de luminárias equipadas com lâmpadas convencionais por luminárias de maior eficiência do tipo LED, na rede de iluminação pública do concelho.

Trata-se de um investimento de cerca de 420 mil euros, comparticipado em 95% pelo programa comunitário Norte 2020, que tem como meta a redução em 54,8% nos consumos de energia elétrica, bem como a redução de emissões de dióxido de carbono.

Até meados de 2020 serão substituídas, na zona urbana da Vila, nas zonas rurais do concelho, nas estradas nacionais e estradas e caminhos municipais, um total de 1750 luminárias.

Uma medida que reflete a preocupação da autarquia em fazer uma gestão inteligente da energia, racionalizando os consumos na iluminação pública, mas também uma preocupação ambiental e de combate às alterações climáticas, através da redução de emissões de CO2.