Município de Mesão Frio concluiu projeto para recuperação do Miradouro do Imaginário

Os serviços técnicos da Câmara Municipal de Mesão Frio concluíram o projeto de arquitetura para a obra de recuperação do Miradouro do Imaginário, que, muito brevemente, será uma realidade.

À semelhança de uma outra operação executada em 2019, denominada «Recuperação da Rede de Miradouros de Mesão Frio – Barqueiros e Oliveira», candidatada ao PDR 2020, a Câmara Municipal vai submeter nova candidatura para o projeto denominado «Recuperação do Miradouro do Imaginário», cuja comparticipação será confinanciada por fundos comunitários, até 85% do valor da despesa elegível.

O projeto aguarda agora pela emissão de pareceres das entidades externas ao município.