O Município de Lamego reiniciou esta quinta-feira, dia 19, a desinfeção das principais ruas e avenidas da zona urbana, com uma solução de água e produtos de desinfeção, não nocivos à saúde.

Como medida de precaução, esta operação de limpeza vai continuar durante as próximas semanas e incidirá nas zonas de maior circulação de pessoas com o objetivo de evitar a propagação do novo coronavírus.