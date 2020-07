Município de Lamego reforça vigilância nas áreas florestais

A Câmara Municipal de Lamego vai reforçar, durante este verão, o patrulhamento e a vigilância no concelho com o objetivo de prevenir e detetar o aparecimento de fogos florestais. Estas ações vão incidir em particular nas freguesias prioritárias de risco de incêndio, de modo a garantir a segurança das populações. Para auxiliar nesta tarefa o Serviço Municipal de Proteção Civil, será implementado de novo o programa “Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas”, promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude. O Destacamento Territorial de Lamego da GNR, através do Núcleo de Proteção Ambiental, realizou a primeira ação de formação para sensibilizar e instruir os formandos sobre a utilização dos meios de comunicação rádio e sobre a articulação entre as equipas vigilância no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios. Também foram abordados os procedimentos a adotar após a deteção de um incêndio rural.

A autarquia vai cumprir com o estipulado no Plano Operacional Municipal, elaborado pela Comissão Municipal da Defesa da Floresta do Município de Lamego, destacando a importância das juntas de freguesia na adoção de medidas de proteção dos aglomerados e de autoproteção, no âmbito do programa “Aldeia Segura, Pessoas Seguras”.