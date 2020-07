Município de Lamego promove jornadas “Cidadania e Sucesso Escolar”

“Cidadania e Sucesso Escolar” é o mote das “I Jornadas Lamego Educa” que o Município de Lamego promove na próxima sexta-feira, dia 24.

Ao longo do dia, esta inédita iniciativa vai estimular a reflexão e o debate sobre diversas temáticas em prol da qualidade das aprendizagens e do desenvolvimento das pessoas e do território. O evento é dirigido à comunidade educativa (inscrições em https://forms.gle/7X8MdB5jzAdneXRL9) e transmitido em videoconferência através da plataforma Zoom.

Constituídas por três painéis distintos, as “I Jornadas Lamego Educa” vão abordar um leque variado de temáticas: “Projeto Promoção Sucesso Escolar Lamego Educa”, “Estratégias de Promoção do Sucesso Escolar” e “Educação para a Cidadania”. Pelas 11h30, o alinhamento desta ação também prevê a realização da conferência especial “Educação @ Distância”, tendo como orador convidado João Correia de Freitas, Presidente da Associação Portuguesa de Telemática Educativa. A encerrar o programa intervirá Otelinda Costa, diretora do Centro de Formação de Professores da Associação de Escolas de Lamego, Armamar, Resende e Tarouca.

As “I Jornadas Lamego Educa” são promovidas pelo projeto municipal “Lamego Educa” – Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, financiado pelo NORTE 2020.