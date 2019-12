Município de Lamego ofereceu circo de Natal às crianças

Neste Natal, o Município de Lamego ofereceu uma prenda muito especial às crianças dos jardins de infância e do 1º ciclo do concelho: um grande espetáculo de circo no Centro Multiusos, pelo grupo “Super Circo”. Durante mais de duas horas, o público infantil admirou com evidente entusiasmo um longo desfile de atuações, cheias de movimento e cor. Para ajudar a alimentar os sonhos dos mais novos, não faltou, no final, a visita surpresa do Pai Natal que distribuiu pequenas lembranças.

Depois de também assistir a este espetáculo circense que decorreu na manhã desta sexta-feira, a Vereadora da Educação Ana Catarina Rocha sublinhou que esta grande festa constituiu um “enorme momento de alegria”. “Esta iniciativa trouxe a magia do circo a Lamego numa época muito especial do ano. Do primeiro ao último minuto, mais de 1000 crianças viveram com muito entusiasmo este espetáculo”, acrescentou.