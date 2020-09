Município de Lamego limpa a Mata dos Remédios

Em plena Homenagem à Nossa Senhora dos Remédios, época de grande afluência de visitantes à cidade de Lamego, o Município de Lamego dinamizou uma ação de limpeza e manutenção da Mata do Santuário dos Remédios. Os trabalhos no maior “pulmão verde” da cidade incidiram, sobretudo, no Escadório, nos acessos rodoviários e nos trilhos mais importantes situados no interior desta mancha florestal.

Com a execução desta operação, a autarquia pretendeu conferir maior dignidade ao local, dotado de vastas áreas de mata diversificada, para além de querer consciencializar a comunidade, em especial os visitantes, para a necessidade de preservar este importante património histórico e paisagístico.