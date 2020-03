Município de Lamego inicia desinfeção da zona urbana

Para além das diferentes medidas diariamente adotadas e já anunciadas com o objetivo de evitar o perigo de contágio do novo Coronavírus, o Município de Lamego iniciou esta quarta-feira, dia 18, a desinfeção das ruas na zona urbana, com uma solução de água e produtos de desinfeção, não nocivos à saúde. Estas operações de limpeza vão continuar durante as próximas semanas, como medida de precaução.



Recorde-se que o Município de Lamego também adotou o regime de tele-trabalho e de serviços mínimos presenciais em todos os serviços municipais em que tal é possível. Recomenda, por isso, que os lamecenses utilizem os contactos telefónicos (254 609 600) e de email (camara@cm-lamego.pt), caso tenham a necessidade de recorrer a estes serviços.



Até ao momento, não foi sinalizado qualquer caso suspeito de COVID-19 no concelho. O Presidente da Câmara Municipal, Ângelo Moura, renova o apelo a que todos os cidadãos respeitem as recomendações das autoridades nacionais e municipais.