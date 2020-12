Município de Lamego doou antiga escola de Lalim à comunidade

O Município de Lamego doou o edifício da antiga escola primária de Lalim à Junta de Freguesia de Lalim. A formalização da transferência desta propriedade ocorreu a 27 de novembro último, num ato simbólico que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Ângelo Moura, e de outros membros do executivo, bem como do Presidente da Junta de Freguesia local, Bruno Carneiro.

Por estarem mais próximas das populações, o Município de Lamego considera que as juntas de freguesia garantem uma gestão e manutenção mais eficiente do património local, indo ao encontro das reais necessidades da comunidade. “Queremos repor Lamego num percurso sustentado e promover a integração da cidade com as freguesias, colmatando as suas necessidades específicas, mantendo ao mesmo tempo o rigor e o equilíbrio orçamental”, afirmou Ângelo Moura.

A antiga Escola Primária de Lalim foi construída na sequência do Despacho do Conselho de Ministros de 15 de julho de 1941 e da publicação do Mapa Definitivo de Obras das Escolas Primárias do Plano dos Centenários. Na época, o benemérito Joaquim Pereira de Morais doou a importância de 250.000 euros destinada à “manutenção de uma cantina nas escolas de Lalim”, à qual foi dada o nome de Cantina Escolar de Santa Maria de Lalim.

As instalações foram construídas e apetrechadas pelo Estado, conforme publicado no Decreto-lei nº 35:991 da Direção Geral do Ensino Primário.