Município de Lamego congratula-se com a reabertura da Linha do Douro

O Município de Lamego congratula-se com a aprovação pela Assembleia da República, por unanimidade, dos projetos de resolução que defendem a requalificação da linha do Douro e a reabertura do troço Pocinho-Barca de Alva. “Esta decisão constitui um enorme passo em frente no sentido da valorização e da dignificação da região do Douro e representa mais um sinal da relevância da Linha do Douro no quadro dos atributos que levaram à classificação do Alto Douro Vinhateiro como Património Mundial pela UNESCO”, referiu a autarquia.

Recorde-se que, desde a primeira hora, o Município de Lamego apoiou a petição pela requalificação e reabertura da Linha do Douro (Ermesinde – Barca d’Alva) e subsequente ligação a Salamanca, promovida pela Liga dos Amigos do Douro Património Mundial, pela Fundação Museu do Douro, pela CIMDOURO e por outras entidades da região Norte.