Município de Chaves intensifica combate à vespa dos castanheiros

Concelho contabiliza 40 largadas de parasitoides

O Município de Chaves realizou hoje, em castanheiros afetados na localidade de Bóbeda, freguesia de S. Pedro de Agostém, uma largada de parasitoide para combater a ação desta vespa invasora, em linha com o determinado no Plano de Ação Nacional para controlo do inseto conhecido por vespa da galha do castanheiro.

As largadas de combate biológico, orientadas por técnicos da autarquia e da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), iniciaram no passado dia 13, sendo as mesmas concluídas a 22 de maio, e contabilizam 40 largadas consecutivas em 2020, das quais 30 são da responsabilidade da autarquia e as restantes 10, de Juntas de Freguesia.

Esta ação, contou com a presença do Presidente da Câmara, Nuno Vaz, que verificou no terreno, junto dos produtores, a eficácia destas largadas no combate a uma praga que na atualidade é a principal causadora na quebra da produção de castanha e que muito tem afetado os produtores da região.

Para o autarca flaviense, “esta é uma luta que deve ser travada com empenho, e em cooperação com o setor privado, demais entidades públicas, produtores e as juntas de freguesia, pois só assim se conseguirá diminuir a ação nociva desta praga, que tem de ser contida a todo o custo, para bem da economia local”.

Preocupado com este setor agrícola, que, no concelho, teve nos últimos anos um substancial incremento na mancha florestal de castanheiros, manifestou ainda “que a autarquia continuará a garantir os recursos necessários para os próximos anos, tendo em conta a normalização da produção que demora cerca de 3 a 4 anos”.

Esta ação resulta do protocolo BioVespa, estabelecido entre o Município, a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) e a Associação Portuguesa da Castanha (REFCAST).

Recorde-se que todas as situações suspeitas devem ser comunicadas de imediato ao Município de Chaves, ao Instituto da Conservação da Natureza e Florestas ou à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte.