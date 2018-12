O Município de Chaves e a Altice Portugal assinaram ontem um Protocolo de Colaboração para a expansão de rede de fibra ótica no concelho.

Este acordo, assinado pelo Presidente Executivo da Altice, Alexandre Fonseca, e pelo Presidente da Câmara de Chaves, Nuno Vaz, representa para a autarquia o investimento em redes de comunicação de nova geração e a oferta de serviços baseados em redes de banda larga, cruciais para o desenvolvimento da economia local e para o aumento da competitividade do território. Para a Altice Portugal, um investimento na expansão da rede de fibra ótica no concelho, de forma a alargar a área de cobertura neste território, potenciando a inclusão digital, o acesso a serviços avançados de comunicações e o desenvolvimento económico e social.

Através do presente contrato, a Altice compromete-se a alcançar uma taxa de disponibilidade de 75% do número de fogos do concelho em menos de três anos.

No âmbito da digitalização da economia e da sociedade, e no sentido de contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso e na utilização de tecnologia, a Altice Portugal ofereceu tablets aos três Agrupamentos Escolares de Chaves. Estes equipamentos dispõem de conteúdos digitais, que pretendem apoiar a comunidade escolar no processo educativo.

A cerimónia contemplou ainda a oferta de alguns equipamentos e vouchers ao Patronato de S. José, tendo em consideração a meritória atividade desenvolvida por esta Instituição, cuja missão é responder às necessidades das crianças, jovens e populações idosas em situação de vulnerabilidade e promover a sua reintegração nas famílias e na sociedade.

Deixe o seu Comentário

Comentário