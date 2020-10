Município de Chaves atribui comparticipação financeira ao setor apícola

Mais de 8 mil euros para controlo da doença Varroose

O município de Chaves, no âmbito da valorização do setor apícola, atividade crucial no desenvolvimento sustentável das zonas rurais, atribuiu uma comparticipação financeira, no valor de 8 mil 341 euros à Cooperativa de Apicultores do Alto Tâmega, entidade local responsável pela gestão e controlo sanitário do setor.

Este apoio financeiro municipal pretende comparticipar a componente não financiada do programa Apícola Nacional 2020 para aquisição de tratamentos obrigatórios de prevenção da Varroose – uma doença parasitária causada pelo ácaro “Varroa destructor” – para controlar e minimizar os efeitos desta doença minimizando a infestação de colónias, a conceder aos apicultores devidamente registados no concelho de Chaves.

A autarquia vem assim reconhecer a relevância do setor apícola, uma área de produção agrícola, com desempenho fundamental na preservação da biodiversidade que importa proteger e promover.

Em termos estratégicos, este apoio pretende constituir-se como uma alavanca impulsionadora do setor, que se tem vindo a consolidar com o registo atual de 125 apicultores, detentores de mais de 7 mil e 500 colónias.