O Município de Chaves volta a associar-se, pelo 16.º ano, à Semana Europeia da Mobilidade (SEM) e ao Dia Europeu Sem Carros (DESC), que vai decorrer entre os dias 16 e 22 de setembro.

Durante a Semana da Mobilidade, a Câmara irá desenvolver um conjunto de atividades dirigidas a todas as faixas etárias da população flaviense: uma caminhada, uma palestra sobre a importância do exercício, atividade física sénior, entre outras.

Sob o slogan “Combina e Move-te”, Semana Europeia da Mobilidade irá culminar no dia 22 de setembro com a realização do Dia Europeu Sem Carros. Para assinalar o dia, o Município vai condicionar ao trânsito automóvel, entre as 08h00 e as 16h00, a Rua de Santo António, destinando-se apenas a veículos não motorizados.

Esta iniciativa, promovida pela Comissão Europeia, procura encorajar e motivar as cidades e vilas do espaço europeu para a necessidade de implementação e promoção de medidas de transporte sustentáveis, desafiando os cidadãos a encontrarem outras alternativas de transporte mais amigas do ambiente.