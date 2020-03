Município de Chaves adota medias suplementares no combate à COVID-19

No âmbito do surto de Coronavírus que se tem verificado no território nacional, o Município de Chaves reforçou o seu plano de combate à pandemia, acrescentando novas medidas “que habilitem as respetivas comunidades locais a melhor defenderem a saúde pública, protegendo especialmente os grupos mais vulneráveis”.

Neste contexto, foi implementada a suspensão temporária dos Transportes Urbanos de Chaves, por tempo indeterminado, e foram encerrados todos os locais de atendimento ao público, Balcão Único,

Serviços descentralizados de Água e Saneamento, Espaço do Cidadão e Atendimento ao Emigrante, assegurando, ainda assim, todas as solicitações urgentes, através de atendimento eletrónico (municipio@chaves.pt) e telefónico (276 340 500).

“O Município continuará a monitorizar a evolução da pandemia, tomando as medidas que se vierem a mostrar necessárias e aconselhadas pelas Autoridades de Saúde”, por ler-se no comunicado em que é feito um apelo à população em geral para que adote comportamentos responsáveis de acordo com as medidas decretadas pela Direção-Geral da Saúde.