Município de Chaves adere a Campanha “Avance para 2021 com toda a segurança”

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) iniciou, no passado dia 27 de dezembro, a Campanha de Segurança Rodoviária “Avance para 2021 com toda a segurança” que irá decorrer até 5 de janeiro. A campanha tem como objetivo fazer uma retrospetiva ao ano 2020, relembrando os constrangimentos vivenciados neste ano e desejando que 2021 seja um ano mais seguro, a todos os níveis.

O Município de Chaves integra esta parceria com a ANSR, que conta com 89 parceiros, na adesão a mais uma iniciativa em prol da segurança rodoviária, através de uma campanha de sensibilização nacional que pretende aproximar toda a sociedade em prol de um objetivo comum: acabar com as mortes na estrada.

O desejo da ANSR e do Município de Chaves para o novo ano que se inicia é poder contar com todos os cidadãos para atingir o único número aceitável de vítimas mortais na estrada: Zero!

A sinistralidade rodoviária não é uma fatalidade, e pode ser evitada. Vamos juntos contribuir para que 2021 seja um ano sem mortes na estrada.