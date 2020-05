Município de Boticas distribui máscaras comunitárias pela população

A Câmara de Boticas entregou esta quinta-feira, dia 21 de maio, o primeiro lote de máscaras reutilizáveis de uso social, mais conhecidas por máscaras comunitárias, às Juntas de Freguesia para serem distribuídas por todos os munícipes.

O Município vai entregar uma máscara comunitária a cada habitante do Concelho, sendo que, dada a elevada procura deste tipo de material de proteção, a distribuição das máscaras deve acontecer durante os próximos dias, com o apoio das Juntas de Freguesia.

Segundo o Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, “esta medida de apoio vai garantir alguma proteção à nossa população nesta fase de desconfinamento. No entanto, torna-se fundamental que, além do uso de máscara, as pessoas continuem a respeitar o distanciamento físico, evitar ajuntamentos e, também, deslocações desnecessárias, pois só assim será possível combater a propagação do vírus”, finalizou.

O autarca referiu ainda “que a autarquia continuará a trabalhar no sentido de garantir a segurança e proteção dos munícipes, bem como minimizar os efeitos da pandemia de Covid-19 no nosso Concelho que, felizmente, ainda não teve nenhum caso confirmado da doença”.

As máscaras, adquiridas pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIM-AT), após uma decisão concertada entre os seis municípios que constituem este organismo, são de nível 3 de proteção e certificadas pelo CITEVE – Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário.

A reunião com os presidentes das Juntas de Freguesia, durante a qual foram entregues as máscaras para distribuição, serviu ainda para o Presidente da Câmara fazer um balanço relativamente ao momento que enfrentamos, pedindo a todos cuidados redobrados na transmissão de informação e apoio à população, sensibilizando-a para os cuidados a ter para evitar a propagação da Covid-19.