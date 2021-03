Município de Boticas atribuiu apoios aos taxistas do Concelho

Tendo em conta a atual situação epidemiológica e as sucessivas renovações de Estado de Emergência, que comprometeram a livre circulação de pessoas e, consequentemente, o regular funcionamento do serviço de transporte em táxi, o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, entregou esta quinta-feira, dia 25 de março, um apoio financeiro no valor de mil euros, a cada motorista de táxis com alvará no Concelho, como forma a minimizar os impactos negativos que a Covid-19 está a ter neste setor de atividade.

Ao todo foram validados junto da autarquia 12 pedidos, o que perfez um total 12 mil euros em apoios, uma ajuda que reflete o empenhamento da Câmara Municipal em contribuir para a recuperação económica do Concelho.

Como contrapartida aos apoios atribuídos, os taxistas passaram a ter nos seus veículos publicidade turística alusiva ao Município de Boticas, com o objetivo de o promover e divulgar no desempenho dos serviços de transporte de passageiros dentro e fora do Concelho, beneficiando, ainda, da isenção do pagamento de taxas correspondentes à publicidade móvel.

Além disso, os taxistas comprometerem-se em colaborar com o Município, numa perspetiva de responsabilidade cívica, comunicando quaisquer ocorrências na via pública que coloquem em causa a segurança dos munícipes, nomeadamente a queda de árvores, postes de iluminação partidos ou avariados, rotura em condutas de água, entre outras.

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, referiu que “à semelhança do que aconteceu noutros setores de atividade, também o taxistas sofreram perdas de receita com a atual crise pandémica e, por esse motivo, decidimos ajudá-los com a atribuição de uma comparticipação financeira para mitigar os efeitos decorrentes da Covid-19. Em contrapartida, os taxistas passaram a ter nas suas viaturas publicidade do Concelho de Boticas, ajudando-nos assim a divulgá-lo por onde quer que passem”.