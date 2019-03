Município de Boticas arranca com a primeira “Sala do Futuro” no Alto Tâmega

A Câmara Municipal de Boticas modernizou, no âmbito dos Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), uma sala do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro com computadores híbridos, quadros didáticos, cadeiras articuladas que permitem dispor a sala de aula de formas distintas e mediante as necessidades de aprendizagem dos alunos, Kits de robótica, equipamento de áudio e vídeo, uma impressora 3D e uma mesa interativa.

A designada “Sala do Futuro” é formada por diferentes áreas de aprendizagem, sendo que cada um dos espaços permite o desenvolvimento de autonomia, tanto para os alunos como para o próprio professor, a aprendizagem multidisciplinar, o reforço da autoconfiança e a utilização de múltiplas tecnologias.

Numa primeira fase, os professores vão ser sensibilizados para a correta operacionalização da sala, através de formação certificada para que, posteriormente, possam utilizar o espaço em prol do sucesso dos alunos.

A nova valência instalada na escola vai contribuir, por um lado, para a redução do abandono escolar precoce e, por outro, reforçar a igualdade no acesso ao ensino.

Com a realização deste investimento por parte da autarquia, o Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro passa a ser o primeiro estabelecimento de ensino do Alto Tâmega equipado com uma “Sala do Futuro”.

O Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, mostrou-se agradado com o investimento realizado, referindo que “a educação e o sucesso escolar dos alunos será sempre uma prioridade para o executivo municipal, que procura criar todas as condições para que as crianças do concelho possam ter os melhores resultados escolares possíveis”.