Município de Boticas adquiriu equipamento de destruição de ninhos de Vespa Asiática

A Câmara Municipal de Boticas adquiriu recentemente um conjunto de material para a destruição de ninhos de vespa velutina, vulgarmente conhecida por vespa asiática.

O uso deste equipamento permite destruir os ninhos de forma imediata e no local de origem, através dos métodos de incineração e de aplicação de inseticida, seguida de recolha do ninho desativado.

A aquisição do material vem assim complementar o trabalho desenvolvido pelo Serviço Municipal de Proteção Civil da autarquia no que diz respeito à eliminação das colónias de vespa asiática detetadas.

Apesar de não se ter vindo a registar um grande número de casos no concelho, a erradicação desta espécie só é possível graças ao contributo das populações, sendo fundamental que, caso seja encontrado um ninho, a comunicação ao Serviço de Proteção Civil Municipal deve ser feita com a maior brevidade possível, para que a eliminação do mesmo seja efetuada em segurança.