Município de Alijó vai requalificar estrada entre Safres, Amieiro e Franzilhal

O Município de Alijó lançou o concurso público para a empreitada de requalificação da estrada municipal que liga Safres, Amieiro e Franzilhal, e que está inserida no Parque Natural Regional do Vale do Tua. O investimento neste importante eixo turístico vai rondar os 400 mil euros.

“Esta empreitada é uma das prioridades deste executivo e representa uma grande aposta para alavancar ainda mais o nosso Concelho enquanto destino turístico, que vai simultaneamente servir as populações destas aldeias”, destacou o Presidente da Câmara de Alijó, José Paredes.

Esta obra ao longo da margem direita do Rio Tua é considerada estruturante para a valorização turística desta zona do Concelho e pretende potenciar as características únicas deste corredor visitável.

A requalificação da EM596 é complementar a outros investimentos já implementados ou em curso, nomeadamente os miradouros do Ujo, da Senhora da Cunha e de Santa Bárbara, os percursos pedestres das Fragas Más, da Senhora da Cunha e de Santa Eugénia – Carlão, ou a Porta de Entrada no Vale do Tua, em São Mamede de Ribatua.