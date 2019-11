Município de Alijó vai inaugurar Monumento de Homenagem aos Ex-Combatentes do Ultramar

O Município de Alijó vai inaugurar um Monumento de Homenagem aos Ex-Combatentes do Ultramar, no próximo dia 1 de dezembro de 2019, na Praça do Município. O Presidente da Câmara Municipal, José Rodrigues Paredes, acredita que este monumento presta uma singela mas justíssima homenagem a todos os Ex-Combatentes do Concelho de Alijó, que tombaram ao serviço da Pátria durante a Guerra do Ultramar.

“Alijó passará a ter um monumento digno para mostrar o nosso reconhecimento pelo serviço prestado e homenagear a memória de todos os Combatentes, em especial aqueles que já partiram, e que serão para sempre imortalizados neste memorial em sua honra”, afirma o Presidente do Município.

O monumento, que ficará situado na renovada Praça do Município, terá inscrito o nome dos Combatentes falecidos, que serão homenageados durante a cerimónia. Além das entidades oficiais, o ato vai contar com a presença de antigos Militares, familiares dos Combatentes e população em geral.

O programa tem início, às 10h45, com a concentração dos convidados junto à Igreja Matriz de Alijó, onde se irá realizar uma Missa Solene às 11 horas. Segue-se a concentração junto ao Monumento, situado na Praça do Município, onde se irá realizar, a partir das 12 horas, a cerimónia de Inauguração e Bênção do Monumento de Homenagem aos Combatentes do Ultramar.

Programa:

10h45 – Concentração junto à Igreja Matriz de Alijó

11h00 – Missa Solene na Igreja Matriz de Alijó

11h45 – Concentração junto ao Monumento, situado na Praça do Município

12h00 – Cerimónia de Inauguração e Bênção do Monumento de Homenagem aos Combatentes do Ultramar