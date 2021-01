Município de Alijó vai atribuir 16 mil euros em bolsas de estudo para alunos do Ensino Superior

Estão abertas a partir de 25 de janeiro, as candidaturas a Bolsas de Estudo para alunos do Concelho que frequentam o Ensino Superior no ano letivo 2020/2021. O Município aumentou para 20 o número de bolsas de estudo a atribuir, num total de 16 mil euros destinados a apoiar alunos carenciados.

A proposta do Executivo Municipal para a atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior no ano letivo 2020/2021 foi aprovada, na última reunião de Câmara. A educação e a formação dos jovens é uma prioridade para este Município que pretende, com a atribuição destas bolsas, apoiar a continuação dos estudos de alunos oriundos de famílias economicamente carenciadas e incentivar o acesso à formação superior.

O Município de Alijó tem vindo a aumentar, nos últimos anos, o número de alunos do Ensino Superior abrangidos com Bolsas de Estudo, tendo aumentado de 12 para 20 no presente ano letivo. As candidaturas, que estão abertas até ao dia 26 de fevereiro, deverão ser feitas através de um formulário próprio, que terá de ser preenchido e assinado pelo candidato.

Preferencialmente, o formulário deverá ser enviado, juntamente com a documentação que deve acompanhar a candidatura, para o e-mail gab.educacao@cm-alijo.pt ou entregue no Balcão Único da Câmara Municipal de Alijó (mediante marcação prévia através do 259957100). Para mais informações, os interessados deverão contactar os Serviços Municipais de Educação.