Município de Alijó transferiu 490 mil euros para as Juntas de Freguesia

Durante o ano 2020, ao todo as 14 Juntas de Freguesia receberam 490 mil euros do Município, na sequência da celebração dos contratos-programa referentes aos apoios financeiros anuais. Consciente das dificuldades financeiras com que algumas Juntas se debatem, este apoio anual do Município permite que as 14 Juntas possam cumprir os compromissos assumidos no âmbito das suas competências e que, de outra forma, seriam difíceis de suportar.

Dando seguimento ao compromisso assumido pelo Município, os montantes transferidos contemplam verba que permitem às Juntas de Freguesia dar melhor resposta à necessidade de conservação de caminhos agrícolas.