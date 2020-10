Município de Alijó recebe selo “Comunidades Pró-Envelhecimento 2020/2021”

O Município de Alijó recebeu a 1 de outubro, Dia Internacional do Idoso, o Selo “Comunidades Pró-Envelhecimento 2020/2021”, atribuído pela Ordem dos Psicólogos Portugueses a entidades que apresentam políticas, programas, planos estratégicos e práticas que demonstram um compromisso forte e efetivo com a promoção do envelhecimento saudável e bem-sucedido ao longo de todo o ciclo de vida.

A Ordem dos Psicólogos Portugueses distinguiu 94 entidades/comunidades com o Selo “Comunidades Pró-Envelhecimento 2020/2021”. Esta iniciativa reforça a necessidade de se perspetivar as comunidades como contextos de vida de excelência para a promoção do envelhecimento saudável e bem-sucedido, com o objetivo último de construir uma sociedade coesa, equitativa, inclusiva, saudável e segura, que promova o bem-estar e a contribuição cívica de todos os cidadãos, durante todos os momentos do ciclo de vida.

Nestas comunidades, trabalha-se de forma sistémica, apesar das dificuldades e dos problemas, de modo a que o envelhecimento dos cidadãos seja feito com mais bem-estar e saúde. Esta iniciativa constitui-se como um contributo da Ordem dos Psicólogos Portugueses para a sustentabilidade dos sistemas social e económico, através do investimento no enorme e rico capital humano que possuímos.