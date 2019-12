Município de Alijó participa no evento “Portugal Economia Social”

O Município de Alijó participou no evento Portugal Economia Social – Fórum de Empreendedorismo e Inovação Social, juntamente com as instituições particulares de solidariedade social (IPSS) que integram a rede social do concelho. O evento decorreu nos dias 10 e 11 de dezembro, no Centro de Congressos de Lisboa.

“Este é o maior evento multidisciplinar dedicado ao setor da economia social em Portugal e tem como objetivo dar a conhecer projetos inovadores, estimular a inovação e empreendedorismo social, bem como colocar as organizações em contacto com financiadores”, explica a vereadora da Ação Social, Mafalda Mendes, que marcou presença no evento em representação do Município de Alijó.

Esta iniciativa revelou-se de grande relevância para a dinamização e a coesão da Rede Social Concelhia, em especial as IPSS’s, a quem foi lançado o desafio para estarem representadas através dos seus técnicos. “Foi uma oportunidade para absorverem conhecimentos e, desta forma, estimular o desenvolvimento local e cooperativo”, acrescentou Mafalda Mendes.

O evento serviu como espaço de partilha de experiências com entidades públicas e privadas, apresentação de boas práticas e casos de sucesso, divulgação de novos negócios sociais e mostra de produtos e serviços. Incluiu ainda diversos painéis dedicados a temas como “Financiamento e investimento para a inclusão social”, “Boas práticas de intervenção económica e social”, “Envelhecimento sustentável e projetos intergeracionais” e “Território inclusivos e amigos das pessoas”.