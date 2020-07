Município de Alijó oferece retratos dos netos a mais de 150 avós do concelho

Para ajudar a combater o isolamento dos idosos, o Município de Alijó ofereceu retratos dos netos a mais de 150 avós que recebem apoio das IPSS do Concelho. Esta foi a forma encontrada, em parceria com as IPSS, também para assinalar o Dia dos Avós, dada a impossibilidade de celebrar a data com o habitual convívio.

Com a colaboração das IPSS e dos familiares destes avós, foi feita a recolha de fotografias, em formato digital, dos netos ou outros entes queridos. O Município de Alijó foi o responsável pela impressão dos retratos, que colocou em molduras para oferecer aos avós.

Numa altura em que muitos destes idosos ainda se encontram isolados devido à pandemia, este é um presente simbólico de forma a aproximá-los dos seus entes queridos e ajudar a combater a solidão.

O Município de Alijó agradeceu a fundamental colaboração das IPSS, que estão a fazer entrega dos retratos através das suas habituais visitas domiciliárias.